Ижевск, 12 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Участниками ДТП, которое произошло 11 июля на 70 км автодороги Можга — Елабуга, стали два легковых и два грузовых автомобиля. Пострадали десять человек, в том числе трое детей, сообщает управление МВД по Удмуртии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчела

Столкнулись грузовик Volvo, легковые автомобили Renault и Chevrolet, а также молоковоз. После аварии были госпитализированы водитель молоковоза, водитель и пассажир Renault, водитель, пассажир и трое детей 2010, 2012 и 2020 годов рождения, которые находились в автомобиле Chevrolet. Двое мужчин от лечения в стационаре отказались.

По предварительным данным, водителя грузовика ужалила пчела, он выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с другими участниками аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека пострадали в результате массового ДТП с участием десяти автомобилей на Каширском шоссе в Москве накануне. По предварительным данным, в стоявшие перед светофором автомобили врезался BMW. Повреждения получили десять автомобилей.

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