Минск, , 13:04 — REGNUM В том, что в западные страны устремились потоки нелегальных мигрантов, виноват сам Запад. Об этом 12 июля заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в беседе с RT.

Как отметил глава МИД Белоруссии, в случае, когда страны Запада и его различные финансовые институты прекратили финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, а также ввели санкции в отношении республики, Минск вынужден изыскивать дополнительные средства, для того чтобы заместить эти «убывающие финансы» и продолжить реализовывать выгодные для общества и государства проекты.

«Те средства, которые выделялись ранее на, может быть, более жесткую, усиленную охрану границы, мы переведем их на нужды обычного человека, нужды простых людей. Никто защищать за свой счет Запад от каких-то напастей не собирается», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что внешние силы делали попытки сделать из Белоруссии «вторую Украину» для того, чтобы затем перенести этот опыт на Россию.