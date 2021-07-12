Москва, , 13:00 — REGNUM Очередные протесты в Грузии не являются чисто внутриполитической историей этой страны. Об этом 12 июля заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, это не просто предвыборная кампания. Мы искренне сопереживаем — они нам не просто интересны, мы сопереживаем нашим соседям», — заявил Гаврилов.

«Ясно, что радикальная оппозиция, которая является орудием внешних сил — не случайно, что эти марши исчезающего меньшинства поддержали все европейские чиновники… поскольку в процессе выборов получить власть невозможно, в Грузии не голосуют за оппозицию, то единственный способ прийти к власти — это очередная цветная революция, раскачивание политической ситуации», — указал он.

В Тбилиси проходят протесты после известия о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, который был избит на акции против ЛГБТ-сообщества. Теперь митингующие требуют от правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили страны уйти в отставку.