Казань, 12 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Татарии объявили на ближайшие сутки штормовое предупреждение, сообщает 12 июля пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Цитата из м/ф «Винни Пух». реж Федор Хитрук. 1969. СССР Прогноз погоды

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Так, ночью и днем 13 июля на территории региона местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра до 20 м/с. В период с 13:00 до 22:00 локально шквал до 24 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем — до +31.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в связи с аномальной жарой остается неудовлетворительной ситуация по обеспеченности влагой в метровом слое почвы. В ряде районов влагозапасы пахотного слоя почвы составляют менее 10 мм продуктивной влаги. При таких условиях ежедневно теряется до 3% влаги вместо 1−1,5%. В связи с этим в республике готовятся в ближайшие дни приступить к массовой уборке озимого клина.

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