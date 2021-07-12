Тбилиси, , 12:56 — REGNUM «Из-за насилия путинистов в одной из грузинских гостиниц отменили тур на 14 000 евро», — пост такого содержания опубликовала на своей странице в соцсети Facebook оппозиционная нынешним властям партия партия «Европейская Грузия», дав ссылку на статью аналогичного содержания в одном из явно оппозиционных СМИ. Прибавив комментарий «Политика режима Иванишвили уничтожает экономику».

Рекламный пост был связан с происходящими в Тбилиси, начиная с 5 июля, событиями. На этот день общество ЛГБТ планировало свой «прайд», которому патриархия Грузии традиционно намеревалась противопоставить контракцию. Но в дело вмешались агрессивные группировки, которые устроили расправу над освещавшими акцию журналистами. Пострадали 53 человека, а оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава скончался через 5 дней после случившегося, после того, как был выписан из больницы.

Трагическая гибель оператора стала поводом для акции протеста с требованием отставки правительства Грузии, на которой особенной активностью вместе с журналистами отличались и лидеры оппозиции, в том числе «Европейской Грузии».

Отклики на публикацию «Европейской Грузии» были самые разные, в основном негативные.

«Путинист — твой отец», — написал пользователь Г.Н., имея ввиду, вероятно, лидера «Европейской Грузии» Гигу Бокерия.

«Все это ложь», — поддержал его пользователь З.В.

«Давайте, излейте все зло. Не приезжают из-за оппозиции. Это вы вызываете дестабилизацию», — подключилась к критике авторов поста пользователь В.К.

«А сколько туров отменили 20.06.20 из-за мишистов, вы считали?!» — обратился к «Европейской Грузии» пользователь Г.К., допустив ошибку в дате события — акция, которую он имел ввиду, проходила 20 июня 2019 года и в дальнейшем получила название «ночи Гаврилова».

«Не из-за путинистских группировок, а из-за безответственных СМИ, которые бьют по голове следствия и заранее делают заявления», — поддержал беседу пользователь Т.Н.

В продолжение темы «Европейская Грузия» опубликовала на своей странице в Facebook комментарий своего лидера Гиги Бокерия, который продолжил тему «путинистского правительства Иванишвили».

«В условиях Иванишвили и его окружения, где для сохранения власти оформлен контракт с путинистскими силами, вместо наказания виновных следует ожидать усиления угрозы», — заявил Бокерия.

«А вас кто привел к власти? Не [министр иностранных дел России Игорь] Иванов ли случайно?» — парировал ему пользователь Б.Н., напомнив «забывчивым» оппозиционерам события «революции роз» 2003 года.

«Европейская Грузия» акцентировала внимание еще на одном послании своего идеолога и лидера Бокерии: «Нейтрализация насильственных групп — исполнителей интересов России законными, легитимными методами — это будет наша задача».