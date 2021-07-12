Томск, 12 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. На Томскую область надвигается непогода, объявлено штормовое предупреждение.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14−15 июля на большей части территории региона ожидаются дожди. Местами пройдут сильные ливни. Также прогнозируются грозы, град. Порывы ветра при грозах будут достигать 18−23 м/с.

Жителей Томской области просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в южных регионах России всю текущую неделю сохранится жаркая погода.

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