Амман, , 12:54 — REGNUM Экс-министр финансов Иордании Басем Авадалла и член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид признаны виновными в приготовлении мятежа против короля Абдаллы II. Об этом сообщил 12 июля телеканал Sky News Arabia.

Согласно вердикту суда государственной безопасности Иордании, Авадалла и бен Заид виновны в попытке «подрыва безопасности и стабильности иорданского общества и подстрекательстве к мятежу против королевского режима». Их приговорили к 15 годам лишения свободы и каторжным работам.

Как сообщало ИА REGNUM, о попытке мятежа в Иордании стало известно в начале апреля. Король Абдалла II 7 июля объявил, что в стране подавлен заговор, в котором участвовали внутренние и внешние стороны. Одним из участников заговора назвали брата короля, принца Хамзу бен Хусейна.

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