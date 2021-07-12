Ярославль, 12 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова занял 99−100-е место в Национальном рейтинге университетов 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сам рейтинг.

Ярославский государственный университет

В прошлом году ЯрГУ занимал 92-е место, таким образом вуз опустился на семь пунктов. Ярославский университет поделил место в рейтинге с Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения.

Также ЯрГУ занял 49-е место по качеству образования студентов бакалавриата в вузе. Ректор считает оценку высокой.

«Высокие позиции в Национальном рейтинге университетов свидетельствуют, в том числе, что к нам приходят сильные абитуриенты, с высокими баллами», — рассказал ректор Ярославского государственного университета Александр Русаков.

Другие ярославские университеты расположились в рейтинге значительно ниже. Так Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского занял 201 — 207-е место, Ярославский государственный технический университет 235 — 239 место и на 248 — 251 месте расположился Ярославский государственный медицинский университет.

Национальный рейтинг университетов — это ежегодное исследование Интерфакс, которое оценивает деятельность российских вузов. Итоговая оценка складывается из 6 критериев — «образование», которое показывает качество обучения студентов бакалавриата; «исследование» — качество обучения в магистратуре и аспирантуре; «бренд» — по этому критерию оценивают восприятие университета во внешней среде, а также его медийную составляющую; «социальная среда» — здесь оценивается влияние вуза на развитие города, страны, а также организация непрерывного образования; «инновации и предпринимательство» — критерий отвечает за создание университетом нового бизнеса в основе которого лежат инновации; «международное и межрегиональное сотрудничество» — оценивается развитие международных и межрегиональных связей университета.