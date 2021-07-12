Минск, , 12:52 — REGNUM Закрытие границы Белоруссии с Украиной не направлено на бизнес и людей, это касается только противодействия преступности. Об этом 12 июля заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан», — сказал Макей в интервью RT.

То, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать в Белоруссии террористические акты, — «здесь мы будем принимать самые жесткие меры», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ полностью закрыть границу между Белоруссией и Украиной. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил журналистам, что Лукашенко — «любитель таких резонансных заявлений» и «разговаривает очень часто заголовками», а граница по факту работает в прежнем режиме.

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