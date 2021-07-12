Калмыкия является эпицентром пустынь – Хасиков
Элиста, 12 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Калмыкии началась борьба за леса, так в настоящее время их осталось катастрофически мало. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков на состоявшемся совещании по вопросу обеспечения экологической безопасности на юге России.
«Все мы помним сильные песчаные бури в текущем и прошлом годах. И это лишь одно из последствий опустынивания, которое становится всё большей угрозой для экологии и экономики не только Калмыкии, но и соседних регионов. Вместе с тем именно наша республика является эпицентром пустынь. Площадь открытых песков у нас больше, чем в любом другом субъекте России», — отметил Хасиков.
В частности, глава Калмыкии предложил совместно с федеральными ведомствами увеличить площадь лесов к 2030 году до 0,5%. Для сравнения: в советские годы леса занимали 2% площади Калмыкии.
Также был поднят вопрос нормализации водоснабжения Калмыкии.