Элиста, 12 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Калмыкии началась борьба за леса, так в настоящее время их осталось катастрофически мало. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков на состоявшемся совещании по вопросу обеспечения экологической безопасности на юге России.

Пустыня

«Все мы помним сильные песчаные бури в текущем и прошлом годах. И это лишь одно из последствий опустынивания, которое становится всё большей угрозой для экологии и экономики не только Калмыкии, но и соседних регионов. Вместе с тем именно наша республика является эпицентром пустынь. Площадь открытых песков у нас больше, чем в любом другом субъекте России», — отметил Хасиков.

В частности, глава Калмыкии предложил совместно с федеральными ведомствами увеличить площадь лесов к 2030 году до 0,5%. Для сравнения: в советские годы леса занимали 2% площади Калмыкии.

Также был поднят вопрос нормализации водоснабжения Калмыкии.