12 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, избравшийся от КПРФ, может перейти на работу в Государственную думу по итогам сентябрьских выборов, информация об этом появилась в СМИ. Косвенно это предположение подкрепляется тем, что Клычков включён в общефедеральную тройку КПРФ на выборах в Госдуму VIII созыва. Жители Орловской области отреагировали на слухи о возможной смене главы региона – большинство комментаторов поддерживают уход Клычкова, но есть среди них и сторонники губернатора.

Зоя Емельянова, , 14:37 — REGNUM Губернатор Орловской области Андрей Клычков, избравшийся от КПРФ, может перейти на работу в Государственную думу по итогам сентябрьских выборов. Об этом написал «Коммерсантъ» 11 июля. Издание приводит данные собственного источника в администрации президента, согласно которым Андрей Клычков может перейти с должности главы Орловской области в Госдуму. Косвенно это предположение подкрепляется тем, что Клычков включён в общефедеральную тройку КПРФ на выборах в Госдуму VIII созыва.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

Ещё ранее, 9 июля, в СМИ появилась информация о возможной отставке Клычкова после выборов в сентябре, поскольку к нему есть вопросы. Впрочем, в администрации Орловской области слухи опровергли и напомнили о том, что сам Клычков не раз заявлял о намерении работать в регионе.

Жители Орловской области отреагировали на слухи о возможной смене главы региона — большинство комментаторов поддерживают уход Клычкова, но есть среди жителей региона и сторонники губернатора. Больше всего жители, как выяснилось, боятся возвращения прежнего главы региона — Вадима Потомского, покинувшего пост досрочно в 2017 году.

«И снова придет Потомский с медалью?» — комментирует Ольга П.

«Не приведи Бог», — отвечает Любовь К.

«Пусть сначала мост сделает, потом уходит, а то наобещал всего, а сам сваливает», — не хочет отпускать Клычкова в Госдуму Артём А.

Андрей Клычков Orel-region.ru

«Во! Давайте к нам либерала-демократа! Таких клоунов у нас в руководстве области ещё не было!» — выступил с кадровым предложением Валерий П.

«Проверку Орлом мало кто может пройти. Не те люди делают историю… жаль», — сетует Александр Ч.

«Место у нас заколдованное», — считает Юрий К.

«К этому всё и шло», — уверен Павел П.

«Верните Потомского», — требует Алексей Я.

«Алексей, дурак ты, что ли? Не всё разворовали?» — возмутилась Татьяна Е.

«Свободная кормушка!!! Налетай!!!» — призывает Николай С.

«Орловщину поднял, теперь можно и Москву подтянуть до нашего уровня… Будут москвичи на вахту в Орёл ездить», — иронизирует Сергей С.

«А может и не уйти. Статус губернатора, наверное, повыше статуса депутата нижней палаты ФС. А почему не в сенаторы, например? Похоже на чьи-то хотелки», — не верит в слухи Руслан К.

«Главное, чтобы потом Потомского назад не прислали», — написала Елена В.

«А может, и уйдёт, но отнюдь не в Думу…» — надеется Лёшик М.

«В недобрый путь», — желает Николай У.

«Ой, не дай бог, этого Клычкова да в Думу. Он там таких дел наворочает, что всей стране тошно станет, а не только Орловской области», — переживает Александра Д.

Немало жителей региона выступили против ухода губернатора — они напомнили его противникам, что предшественники Клычкова сделали и того меньше для региона.

«Ну да! Пусть валит… Люди, очнитесь!!! При Андрее Евгеньевиче Орёл преобразился — однозначно, кто бы что ни говорил. По поводу парков, скверов, фонтанов (которые кому-то поперёк горла встали) и дворовой территории, тренажеров — ни при одном губернаторе такого не было и, я почему-то так предполагаю, и не будет. Просто вспоминается Строев, Козлов, Потомский. Что сделали? Ничего, от слова «совсем!» — написала Оля А.

Город Орел 12019

«Орёл — перевалочный пункт для губернаторов?» — написала Лена С.

«Очень жаль, возможно, для него это будет повышение, но для города сделал многое», — считает Кристина И.

«А жителей спросили?» — комментирует новости Андрей Б.

«Клычков — лучший губернатор из тех, кто был!» — считает Ольга З.

«Если уж Клычков ничего не делает для области, то кто тогда из предыдущих что-то делал? Место его кому-то очень хочется занять. А парки и фонтаны тоже нужны в городе: дети там получают истинное удовольствие», — поддерживает Юлия А.