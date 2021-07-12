Нур-Султан, , 12:51 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обновить судейский корпус республики и привлечь наиболее грамотных и компетентных специалистов, сообщили 12 июля в пресс-службе главы государства.

Токаев встретился с председателем Высшего судебного совета Денисом Шиппом, который представил итоги деятельности совета в первой половине 2021 года. Шипп также отчитался об исполнении поручения о кадровом обеспечении судов административной юстиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2020 года Касым-Жомарт Токаев выступил на восьмом съезде судей в Нур-Султане. Глава государства потребовал повысить требования при отборе судей.

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