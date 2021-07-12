Сеул, 12 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Компания Kia представила на рынке Южной Кореи новую четырехместную версию минивэна Carnival под названием HiLimousine. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kia Kia Carnival HiLimousine

Четырехместный Carnival Hi Limousine создавался как автомобиль бизнес-класса. Отмечается, что внутри модели стало больше пространства. Этого удалось добиться за счет того, что в задней части машины установлены лишь два сиденья.

Кресла обиты кожей наппа, оснащены электроприводом, обогревом, вентиляцией, а также выдвижными подставками для ног.

Минивэн оснащен бензиновым двигателем SmartStream объёмом 3,5 л и мощностью 294 л. с., обеспечивающим динамичную и плавную работу. Жесткость пружин и амортизаторов подвески откалибрована для тихой езды.

Ранее стало известно, что новый кроссовер Kia Sportage будет предлагаться с длинной и короткой колесной базой, в его оснащении будут новые моторы, в том числе гибридные. В России новинка появится в 2022 году.

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