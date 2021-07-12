Москва, , 12:46 — REGNUM Грузия не успела выйти из политического кризиса, как вновь вошла в новую фазу, связанную с разворачивающейся жёсткой предвыборной кампанией. Об этом 12 июля заявил политолог, военный эксперт по вопросам национальной безопасности Вахтанг Маисая на телеканале «Россия 24».

«К сожалению, произошла трагедия, когда погиб оператор, были избиты люди. Ранее были предприняты конкретные шаги, чтобы выйти из очень тяжёлого политического кризиса с помощью представителей Евросоюза в виде меморандума Мишеля. Но мы видим, что страсти опять накаляются и идёт очень жёсткая предвыборная кампания, которая уже в Грузии началась», — заявил Маисая.

Речь идёт о подписанном 16 апреля правящей партией «Грузинская мечта» в одностороннем порядке документе, представленным шведским дипломатом Кристианом Даниэлсоном, который по поручению Шарля Мишеля является посредником на переговорах грузинских властей и оппозиции.

Позже из-за протестов оппозиции документ был скорректирован: в частности, в него были включены тезисы об амнистии всех лиц, кто был арестован по делу о беспорядках в ходе антиправительственных протестов в 2019 году, а также о назначении досрочных парламентских выборов в том случае, если на выборах в местные органы власти, намеченные осенью, «Грузинская мечта» наберет менее 43% голосов.

«В этом меморандуме зафиксировано, что если правящая партия не получит 43% поддержки населения, то будут назначены внеочередные парламентские выборы», — отметил Маисая.

В Тбилиси проходят протесты после известия о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, который был избит на акции против ЛГБТ-сообщества. Теперь митингующие требуют от правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили страны уйти в отставку.