Москва, , 12:46 — REGNUM В России необходимо разработать меры, которые позволят блокировать попытки Запада спровоцировать в стране полномасштабный экономический кризис. Об этом 12 июля заявил помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.

Читайте также: Лавров заявил о ежедневных попытках стран Запада вмешаться в политику РФ

«Особого внимания требует разработка мер, направленных на блокирование попыток Запада спровоцировать развитие в России полномасштабного экономического кризиса, формирующего угрозы национальной безопасности», — подчеркнул он, комментируя обновленную редакцию стратегии национальной безопасности России.

Абелин также отметил, что при разработке ответных шагов, включая программы импортозамещения, следует придерживаться «взвешенной линии» и основываться «на тщательном анализе возможных последствий реализуемых мер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России фиксируются ежедневные попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику РФ. По его словам, западные коллеги не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки.

Ранее по теме: Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России

Напомним, в начале июля 2021 года президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Отмечается, что её реализация будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан. Также Стратегия нацелена на укрепление обороноспособности России, единства и сплоченности российского общества, достижение национальных целей развития, повышение конкурентоспособности и международного престижа страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков заявил о постоянных попытках Запада сдержать Россию