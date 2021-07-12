Москва, 12 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Промышленную зону «Алтуфьевское шоссе» в Москве реорганизуют в рамках программы «Индустриальные кварталы». Об этом 12 июля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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Он рассказал, что проведение аукциона о реорганизации было одобрено на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы. Предполагается, что объём инвестиций составит свыше 45 млрд рублей, при этом город получит бюджетный доход в размере 2,7 млрд рублей в год.

«В августе этого года в Москве состоится второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Так, победитель реорганизует участок бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе» общей площадью почти 30 га», — рассказал Ефимов.

По словам заместителя мэра, планируется создание около 8 тыс. новых рабочих мест.