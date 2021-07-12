Москва, , 12:42 — REGNUM Российские дипломаты, работавшие в генконсульстве в афганском городе Мазари-Шарифе, временно отправлены в Узбекистан. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил 12 июля.

После Мазари-Шарифа дипломаты работали в городе Хайратон, который находится на севере страны вблизи границы с Узбекистаном. Из соображений безопасности их всё же вывезли из Афганистана.

«В Хайратоне, поскольку он в подвешенном состоянии, мы для того, чтобы не рисковать безопасностью наших сотрудников, временно их вывели на территорию Узбекистана», — сказал Кабулов.

Как сообщало ИА REGNUM, о приостановке работы генконсульства РФ в Мазари-Шарифе стало известно 5 июля. Такое решение принято на фоне обострения обстановки в регионе.

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