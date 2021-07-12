Омск, 12 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. После коллективного обращения жителей Омска на «Прямую линию с Владимиром Путиным» возбуждены уголовные дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

City-yaroslavl.ru «Прямая линия с Владимиром Путиным»

По данным ведомства, после обращения омичей на прямую линию с президентом РФ была проведена доследственная проверка. По её результатам, а также на основании материалов, представленных прокуратурой, возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц акционерного общества «Омский каучук» (ч. 1 ст. 247 УК РФ), а также по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По предварительным данным следствия, в течение нескольких лет должностные лица Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора не контролировали исполнение выданных в адрес «Омского каучука» собственных предписаний об устранении нарушений федерального законодательства в сфере экологии.

Согласно предписаниям, предприятие должно было прекратить эксплуатацию полигона, где размещались относящиеся к IV классу опасности жидкие отходы шлама гидроокиси алюминия. Также предприятию было предписано провести землеустройство и рекультивацию нарушенных земель.

Однако руководство «Омского каучука» проигнорировало требования Росприроднадзора. С 2012 года и по настоящее время не проведены работы по рекультивации земельных участков, на которых размещено не менее 14 тысяч тонн опасных отходов. Сотрудники Росприроднадзора об этом знали, однако в течение длительного времени не принимали мер к исполнению предприятием законных требований.

Следствие считает, что права и законные интересы жителей Омска на благоприятную окружающую среду были нарушены. По уголовным делам проводятся допросы, обыски, выемки документов. Расследование продолжается.

Добавим, ход расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры Омской области.

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, сотрудники ведомства подготовили исковое заявление в суд о возложении на предприятие обязанности провести необходимые работы по обеспечению экологической безопасности на землях полигона. Исковое заявление находится на рассмотрении Советского районного суда Омска.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 30 июня. Жители Омска пожаловались президенту РФ на плачевную экологическую ситуацию в городе, химические выбросы и зловоние в воздухе. После этого прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды.