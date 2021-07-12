Москва, 12 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Для того, чтобы выдержать жару в час пик в Москве, необходимо носить светлую и лёгкую одежду, избегать физических нагрузок и пить воду. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

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«Если вам нужно выйти на улицу в час пик, берегите себя и соблюдайте простые правила: носите светлую и легкую одежду с головным убором, избегайте физических нагрузок, двигайтесь медленнее, экономьте силы, пейте обычную или минеральную воду без газа», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что как только температура на станциях метро Москвы поднимается до +28, представители столичной подземки начинают раздачу бесплатной воды пассажирам.