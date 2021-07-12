Джакарта, 12 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Индонезии пересмотрели правила применения ограничений по коронавирусу, сообщает Kompas.

(сс)Vyacheslav Argenberg В мечети

Власти Индонезии разрешили открыть молельные дома. В местах поклонения, а именно в мечетях, молельных комнатах, церквях, храмах, пагодах по-прежнему запрещено проводить богослужения.

Правительство продолжает призывать общественность не проводить совместные богослужения и молиться из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Объединенных Арабских Эмиратов ввело запрет на въезд для всех приезжих из Индонезии.