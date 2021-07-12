Москва, , 12:36 — REGNUM Оппозиционные силы Грузии надеются использовать выборы местного самоуправления для того, чтобы затем были назначены внеочередные парламентские выборы в стране. Об этом 12 июля заявил политолог, военный эксперт по вопросам национальной безопасности Вахтанг Маисая на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что это начало новой предвыборной кампании, которая идёт сейчас в контексте назначенных 2 октября выборов местного самоуправления, которые, в свою очередь, приурочены к парламентским выборам. Чисто политический контекст данных событий», — заявил Маисая.Он отметил, что в Грузии никогда не котировались высоко выборы самоуправления, потому что они считаются второстепенными.

«Но есть меморандум господина Шарля Мишеля, в котором были выдвинуты конкретные политические моменты, чтобы выйти из политического кризиса — в этом меморандуме зафиксировано, что если правящая партия не получит 43% поддержки населения, то будут назначены внеочередные парламентские выборы», — указал он.

Речь идёт о подписанном 16 апреля правящей партией «Грузинская мечта» в одностороннем порядке документе, представленным шведским дипломатом Кристианом Даниэлсоном, который по поручению Шарля Мишеля является посредником на переговорах грузинских властей и оппозиции.

Позже из-за протестов оппозиции документ был скорректирован: в частности, в него были включены тезисы об амнистии всех лиц, кто был арестован по делу о беспорядках в ходе антиправительственных протестов в 2019 году, а также о назначении досрочных парламентских выборов в том случае, если на выборах в местные органы власти, намеченные осенью, «Грузинская мечта» наберет менее 43% голосов.

В Тбилиси проходят протесты после известия о смерти оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, который был избит на акции против ЛГБТ-сообщества. Теперь митингующие требуют от правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили страны уйти в отставку.