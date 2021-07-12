Минск, , 12:43 — REGNUM Внешние силы пытались сделать из Белоруссии «вторую Украину» для того, чтобы затем перенести этот опыт на Россию. Об этом 12 июля заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

«Я думаю, что цель состояла в том — я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии — состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию», — сказал он в беседе с RT.

При этом глава белорусского МИД добавил, что для этих внешних сил целью является не Белоруссия, а Россия, так как последняя в настоящее время превращается в мощную мировую державу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей рассказал о развитии отношений Белоруссии и России.