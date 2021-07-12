Москва, , 12:35 — REGNUM Ситуация в Афганистане развивается тревожно, заявил 12 июля спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Тревожно, но предсказуемо. Происходит то, что мы предсказывали», — сказал Кабулов ТАСС.

Он отметил, что российским дипломатам, которые работают в посольстве в Кабуле, ничего не угрожает.

Кабулов сообщил также, что новая встреча московского формата по афганскому мирному урегулированию состоится, когда для этого будут созданы все условия.

Читайте также: Трамп назвал позором подход Байдена к выводу войск из Афганистана