Москва, 12 июля 2021, 12:35 — REGNUM Ситуация в Афганистане развивается тревожно, заявил 12 июля спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Тревожно, но предсказуемо. Происходит то, что мы предсказывали», — сказал Кабулов ТАСС.
Он отметил, что российским дипломатам, которые работают в посольстве в Кабуле, ничего не угрожает.
Кабулов сообщил также, что новая встреча московского формата по афганскому мирному урегулированию состоится, когда для этого будут созданы все условия.
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