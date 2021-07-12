Санкт-Петербург, 12 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В связи с подготовкой к проведению Главного военно-морского парада в Петербурге вносятся коррективы в график разводки мостов через Неву в центре города и ограничивается движение транспортных средств.

Дарья Драй ИА REGNUM Троицкий мост

Напомним, Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ 25 июля 2021 года.

Для проведения репетиций, в ночь на 13 и на 15 июля, разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до шести часов утра.

«Литейный мост будет разведен с 01.40 до 06.00, Троицкий мост — с 01.20 до 06.00, Дворцовый мост будет разведен два раза — с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00, Благовещенский мост также разведут дважды — с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00», — уточнили в транспортном блоке Смольного.

При этом движение по мостам может быть закрыто еще в течение 15 минут после их наведения, напомнили автомобилистам.

Кроме того, 13 и 15 июля с 19:00 до 22:00 будет прекращено движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и Адмиралтейскому проезду.

Об ограничениях непосредственно в день проведения парада станет известно позже.