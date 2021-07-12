Владивосток, , 12:30 — REGNUM Информация о якобы анонсированном во время Восточного экономического форума взаимном признании российской и китайской вакцин, которая появилась в ряде СМИ, не соответствует действительности. Об этом 12 июля заявили в генеральном консульстве КНР во Владивостоке.

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«Генеральное консульство Китая во Владивостоке серьёзно заявляет, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении диппредставительства Китая.

Также отмечается, что в настоящее время генконсульство по этому поводу «не владеет никакой информацией».

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Напомним, на днях, в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что генконсул Китая во Владивостоке Янь Вэньбинь сообщил представителям прессы, что Китай и Россия объявят о взаимном признании двух вакцин: китайской вакцины «CoronaVac» и российской вакцины «Спутник V» во время Восточного экономического форума в сентябре 2021 года.