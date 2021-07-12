Тольятти, Самарская область, 12 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Сети появились первые снимки нового кроссовера от АвтоВАЗа. Фотографии размещены в группе Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

Avtograd news Новый кроссовер АвтоВАЗа

Стоит отметить, что АвтоВАЗ планирует выпускать с 2023 года модели, при производстве которых будут использоваться технологии, применяющиеся в румынской компании Dacia.

Отмечается, что заснятая новинка может быть одной из новых моделей кроссовера. Фотографии модели были сделаны рядом с Научно-техническим центром АвтоВАЗа в Тольятти.

Новая модель была покрыта чехлом. Однако очертания автомобиля и другие детали указывают на то, что это модель Renault/Dacia.

Ранее глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что компания планирует к 2027—2028 годам перейти на производство автомобилей, построенных на новой экологичной платформе.

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