Белгород, 12 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода установится в Белгородской области 12 июля. Объявлено метеопредупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июля с 15:00 до 18:00 местами по региону ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 37 градусов. Спасатели просят соблюдать безопасность, по возможности не выходить на солнце.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за жары Росгранстрой рекомендовал гражданам воздержаться от пересечения погранперехода Нехотеевка — Гоптовка. На пункте пропуска возрос поток пешеходов, людям приходится стоять на солнцепёке по нескольку часов.