Кострома, 12 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Котельная Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны в Костроме перейдёт на баланс муниципалитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы городской администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Анатолий Кошкин.

Http://www.gradkostroma.ru Котельная

Котельная обслуживает военный госпиталь, воинскую часть ВДВ и 60 многоквартирных домов, в которых живут более 6 тысяч костромичей. Зимой 2020−2021 года горожане столкнулись с длительными перебоями в теплоснабжении — из 6 подогревателей воды на объекте по причине ветхости работали только 2. Выделять средства на модернизацию котельной Минобороны отказалось. На ремонт и последующую замену подогревателей из бюджета города выделят не менее 14,5 млн. рублей.

«Проблемы с этой котельной были всегда — с времен СССР костромичи жаловались на качество горячей воды, этой зимой мы столкнулись с перебоями в отоплении. Дело в том, что из 6 водоподогревателей котельной работать могли только 2. На данный момент никакого выхода кроме передачи котельной в собственность города нет. Военные заниматься этой проблемой не будут. Мы должны взять объект на баланс и быстро привести его в порядок, обеспечив теплом 6 тысяч человек», — сказал Кошкин.

Передача котельной в ведение муниципалитета состоится в середине августа 2021 года. Сразу после этого ремонтом оборудования на объекте займутся рабочие муниципального предприятия «Городские сети». Работы будут продолжаться в ходе отопительного сезона. После прохождения зимы 2021−2022 года нагреватели заменят на новые. Завершить модернизацию котельной в администрации надеются к осени 2022 года.