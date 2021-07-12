Таллин, , 12:22 — REGNUM Правительство Эстонии утвердило государственную бюджетную стратегию на 2022−2025 годы, предусматривающую сокращения министерствами своих расходов на 5%. С таким решением категорически не согласна министр юстиции Марис Лаури, сообщил ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Лаури сообщила, что судебная система страны действует на пределе своих возможностей, новое сокращение госбюджета приведет к уменьшению числа рассматриваемых дел и волоките в судебном производстве. Она признала, что уже сейчас нагрузка на суды выросла, а у многих должностных лиц судебного ведомства слишком низкие зарплаты.

«Перед тем как мы в августе начнем обсуждать государственный бюджет (2022 года — ИА REGNUM) в правительстве, важно выработать решения, гарантирующие защиту основных прав человека, обеспечение качественное судопроизводство в разумное время», — заявила министр.

Она признала, что в ее ведомстве пока точно не знают, как структурные изменения при сокращении госбюджета и августовский экономический прогноз повлияют на средства министерства юстиции 2022 года.