Таллин, 12 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Правительство Эстонии утвердило государственную бюджетную стратегию на 2022−2025 годы, предусматривающую сокращения министерствами своих расходов на 5%. С таким решением категорически не согласна министр юстиции Марис Лаури, сообщил ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Лаури сообщила, что судебная система страны действует на пределе своих возможностей, новое сокращение госбюджета приведет к уменьшению числа рассматриваемых дел и волоките в судебном производстве. Она признала, что уже сейчас нагрузка на суды выросла, а у многих должностных лиц судебного ведомства слишком низкие зарплаты.

«Перед тем как мы в августе начнем обсуждать государственный бюджет (2022 года — ИА REGNUM) в правительстве, важно выработать решения, гарантирующие защиту основных прав человека, обеспечение качественное судопроизводство в разумное время», — заявила министр.

Она признала, что в ее ведомстве пока точно не знают, как структурные изменения при сокращении госбюджета и августовский экономический прогноз повлияют на средства министерства юстиции 2022 года.