Таллин, 12 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Эстония в 2020 году стала единственной страной-членом Европейского союза, в которой удельный вес жителей с риском бедности сократился по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в новом докладе Европейского статистического агентства Eurostat.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Сообщается, что в большинстве стран-членов ЕС доля людей трудоспособного возраста, живущих с риском бедности, в 2020 году не изменилась или увеличилась. Увеличилось их число в 9 странах из 28: Ирландии, Португалии, Испании, Италии, Австрии, Греции, Словении, Швеции и Болгарии.

По расчётам ведомства, в 2020 году получаемый благодаря работе медианный доход трудоспособного населения Евросоюза сократился на 7%. Благодаря мерам поддержки со стороны государств ЕС и различным льготам общий медианный доход домохозяйств остался на прежнем уровне.

В Eurostat отметили, что основной причиной сокращения получаемого от работы дохода стал рост числа людей, которые из-за коронавирусных ограничений потеряли работу или были вынуждены работать с уменьшенной нагрузкой.