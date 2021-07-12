Ташкент, 12 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил объединить предприятия сельскохозяйственного машиностроения в один кластер, сообщил сегодня, 12 июля журналистам пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

«В качестве основной задачи обозначено создание кластера сельскохозяйственного машиностроения на базе завода в Чирчике. Другими словами, 5 заводов — Чирчикский и Ташкентский заводы сельхозтехники, Агрегатный завод, «Технолог» и «УзКлаас Агро», которые сейчас занимают площадь в 85 гектаров, будут сконцентрированы в одном месте на участке площадью 17,5 гектаров», — сообщил Асадов.

Пресс-секретарь отметил, что конечно, это потребует больших расходов «но полностью оправдает себя за счет возросшей результативности и рентабельности».

«Например, оборудование и помещения будут оптимизированы на 40%, так как предприятия начнут работать в одном месте. Расширится кооперация и увеличатся производственные мощности. В частности, если объем продаж тракторов в 2019 году составил 1700, в 2020 году — 2400, то по предварительным подсчетам новый кластер будет выдавать 5100 тракторов в год», — подчеркнул Асадов.

Он указал, что другим важным аспектом станет повышение уровня локализации, что приведет к снижению производственных затрат на 20%.