Новосибирск, , 12:13 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках оперативного совещания правительства региона сегодня, 12 июля, поручил обеспечить подготовку проектно-сметной документации по важнейшим транспортным объектам до ноября 2021 года. Он напомнил, что речь об этом шла во время рабочей поездки первого заместителя председателя Государственной думы ФС РФ Александра Жукова в Новосибирскую область на минувшей неделе.

Андрей Травников Nso.ru

Травников подчеркнул, что крупные объекты транспортной инфраструктуры — это объекты дорогостоящие, и без привлечения средств из федерального бюджета в ближайшие годы самостоятельно их реализовать невозможно. Речь о проектах «Городская электричка», сети дорог программы «Академгородок 2.0», включая реконструкцию Бердского шоссе, а также о развитии новосибирского метрополитена.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Вячеслав Невежин доложил о полной готовности проектно-сметной документации по нескольким объектам программы «Академгородок 2.0»: пешеходный мост в районе Первомайки через Бердское шоссе, дорога Барышево-Орловка-Кольцово и дорога Инская-Барышево К19р. Объекты «Въезд на Октябрьский мост» и «Развязка в Матвеевке», по его словам, требуют актуализации.

«Мы не должны стоять на месте, и, со своей стороны, предпринимаем все усилия. В первую очередь, это касается разработки проектно-сметной документации — без ПСД войти в какую-либо федеральную программу невозможно. Необходимо сконцентрироваться на подготовке ПСД и на получении положительного заключения государственной экспертизы», — прокомментировал губернатор.

Андрей Травников потребовал от министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, а также от муниципалитетов согласовать ПСД по всем этим объектам до ноября, когда будут приниматься бюджетные решения на 2022 год. Также региональному минтрансу поручено организовать выездное совещание с руководством Новосибирска и Кольцово по вопросу согласования используемых проектных решений.

Что касается продолжения развития Городской железной дороги, то Западно-Сибирская железная дорога ранее уже подтвердила, что по проекту «Городская электричка» она самостоятельно ведёт разработку документации для обоснования инвестиций.

Развитие метро — важный для областного центра проект. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил о готовности проектно-сметной документации первой части достройки Дзержинской линии новосибирского метрополитена. Глава региона поручил руководству Новосибирска предоставить в письменном виде всю подробную информацию о текущей ситуации с разработкой и согласованием ПСД.