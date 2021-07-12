Рига, 12 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Эстонии зафиксированы случаи, когда при заказе алкоголя курьеры служб доставки Wolt и Bolt Food не спрашивали у клиентов документы, подтверждающий возраст. Об этом сообщил ERR, отметив, что это дает несовершеннолетним возможность купить спиртное.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

В приложениях Wolt и Bolt Food клиенту разрешено просто нажатием соответствующей галочки подтвердить, что он достаточно взрослый для покупки алкоголя. Никакого другого подтверждения электронная служба не требует.

Управляющий предприятием Wolt Baltikum Саймон Рунцхеймер сообщил, что, если клиент выглядит моложе 30 лет, курьер обязан попросить показать удостоверение личности. Кроме того, доставщики постоянно проходят курсы, на которых им напоминают о необходимости проверять документы. Если курьер игнорирует правила, договор с ним сразу прерывают.

По словам специалиста по правопорядку Пыхьяской префектуры Кристель-Лийс Каунисмаа, несовершеннолетним удается получить таким образом алкоголь: «Думаю, что Wolt и Bolt могли бы активнее напоминать курьерам об этой обязанности и праве отказаться от сделки».