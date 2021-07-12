Киев, , 12:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молдавскую коллегу Майю Санду с победой её партии на парламентских выборах в Молдавии. Об этом он написал 12 июля на своей странице в социальной сети Twitter.

«Искренне поздравляю коллегу президента Молдавии Майю Санду с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности партии «Действие и солидарность», на парламентских выборах!» — сказано в сообщении.

Зеленский отметил, что победа пропрезидентской партии — важный шаг Молдавии на пути реализации евроустремлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины, находясь в Германии, встретился с главой Христианско-демократического Союза (ХДС) Армином Лашетом и заявил об «угрозе», исходящей от газопровода «Северный поток — 2».

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