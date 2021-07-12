Томск, 12 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 12 июля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 35 029 человек. Выздоровели 32 934 человека, в том числе 12 томичей победили коронавирус за прошедшие сутки.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за всё время в Томской области скончались 487 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, 11 июля в регионе выявили 74 носителя коронавируса, выздоровели 19 человек.