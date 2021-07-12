Пермь, 12 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Пермском крае выявлено 364 новых заражения коронавирусом, что на семь больше предыдущего суточного показателя, сообщает 12 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 65 208 носителей коронавируса. Выздоровели 57 932 пермяка, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. От COVID-19 скончались 2845 человек, в том числе 18 — за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах Прикамья лечение получают 2316 пациентов с COVID-19, из них 61 человек находится в тяжелом состоянии и подключен к аппаратам ИВЛ.