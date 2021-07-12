Тюмень, 12 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Тюмени в экопарке «Затюменский» женщина с двумя детьми на электробайке врезалась в столб. Все трое пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Электробайк врезался в столб

Мать в возрасте 44 лет и две её шестилетние дочки были в шлемах. Электробайк был взят напрокат. В один из моментов женщина не справилась с техникой и врезалась в столб.

В ГИБДД по Тюменской области отмечают, что в регионе всё чаще участниками дорожно-транспортных происшествий становятся люди, управляющие электросамокатами, минибайками и другими современными средствами передвижения.