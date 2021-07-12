Чита, 12 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Спасатели Забайкалья обеспокоены ростом числа утонувших. По данным регионального ГУ МЧС РФ, всего с начала купального сезона на забайкальских водоемах утонули 24 человека, в том числе шестеро детей.

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«Основными причинами происшествий с гибелью людей на воде являются: пренебрежение элементарными мерами безопасности, купание в необорудованных и незнакомых местах, отдых у воды с употреблением алкогольных напитков, оставление несовершеннолетних без присмотра», — сказано в официальном сообщении.

Дети, которые тонут, не зовут на помощь. Они погибают молча, заявила журналистам на пресс-конференции госинспектор по маломерным судам челябинского регионального управления МЧС Анастасия Щеглова.

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