Кишинёв, , 11:58 — REGNUM Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не зафиксировали нарушений на досрочных парламентских выборах в Молдавии, которые состоялись 11 июля. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Кишиневе заявил глава миссии наблюдателей Дмитрий Кобицкий.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Наблюдатели от СНГ не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов», — сказал он.

Он добавил, что члены миссии присутствовали при подсчете голосов и отмечают, что данная процедура проходила в соответствии с требованиями избирательного кодекса.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 99,53% протоколов на досрочных парламентских выборах в Молдавии с 52,51% лидирует пропрезидентская партия «Действие и солидарность».

Также избирательный блок коммунистов и социалистов получил 27,4%, а партия «Шор» — 5,8%.

Кроме того, согласно данным ЦИК, остальные 18 партий и еще один избирательный блок не смогли преодолеть избирательный порог и не пройдут в парламент страны.