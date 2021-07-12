Грозный, , 11:57 — REGNUM В Чечне завершился этап выдвижения кандидатов на выборы главы республики. На пост руководителя Чечни претендуют всего три кандидата: ныне действующий глава субъекта РФ Рамзан Кадыров, которого выдвинуло региональное отделение «Единой России», депутат от КПРФ Халид Накаев и Иса Хаджимурадов, чью кандидатуру предложила партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Согласно закону Чеченской Республики, подача документов на выборы прекращается через 20 дней после опубликования решения парламента о назначении даты выборов. Далее кандидаты обязаны предоставить в свою поддержку 179 подписей депутатов органов местного самоуправления, в том числе 22 подписи — от депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

Не позднее 18:00 4 августа все документы должны быть поданы в избирательную комиссию. После рассмотрения претендент будет зарегистрирован в статусе кандидата на участие в выборах. Само волеизъявление народа состоится в Единый день голосования 19 сентября. Выборы в Чечне проходят, напомним, прямым голосованием.

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