Саратов, 12 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувший день зарегистрировано 11 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 12 июля 1483 человека, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четверо мужчин и семь женщин в возрасте от 54 до 87 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 12 июля зарегистрировали 68 524 случая заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 64 355 человек, за сутки — 120 пациентов.

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