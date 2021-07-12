Ялта, Крым, 12 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Жителей Ялты, пострадавшим в результате наводнения в городе, освободят от платы за воду за июль. Об этом сообщается на сайте администрации города-курорта 12 июля.

Александр Полегенько ИА REGNUM МЧС спасает пострадавших от наводнения людей

Для этого жителям, признанным пострадавшими в результате наводнения, до 19 июля необходимо подать заявление об оказании благотворительной помощи в форме безвозмездного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в период с 1 июля 2021 года по 31 июля 2021 года.

«Заявление с указанием ФИО, адреса, лицевого счета и номера телефона можно направить по электронной почте vkh-yalta@mail.ru или почтой по адресу: 298 612, РК, г. Ялта, ул. Кривошты, 27, также данные заявления можно принести лично по адресу: г. Ялта, ул. Макаренко, д.8 А (абонентская служба)», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в Ялте 18 июня были подтоплены десятки домов, утоплены машины, около 60 человек получили травмы, есть и погибшие. На 12 июля в местах временного размещения остаются, по данным МЧС, 38 жителей, лишившихся крова. Более 500 человек получили единовременный выплаты, общая сумма выплат составила более 33 млн рублей.