Вашингтон, 12 июля 2021, 11:54 — REGNUM Поспешный вывод американских войск из Афганистана не лишит США рычага давления на радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 11 июля официальный представитель Пентагона Джон Кёрби, сообщает New York Post.
С таким заявлением пресс-секретарь американского оборонного ведомства выступил в эфире телеканала Fox News, где его спросили, потеряло ли афганское правительство самый значительный козырь в переговорах с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за поспешного вывода войск.
Далее он сказал, что у США есть «дипломатические рычаги воздействия».
Накануне член палаты представителей от Республиканской партии Адам Кинзингер, воевавший в Ираке и Афганистане, отметил, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о том, что теперь они контролируют около 85% территории Афганистана. По его словам, подобное развитие событий является «сокрушительным поражением».