Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Поспешный вывод американских войск из Афганистана не лишит США рычага давления на радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 11 июля официальный представитель Пентагона Джон Кёрби, сообщает New York Post.

С таким заявлением пресс-секретарь американского оборонного ведомства выступил в эфире телеканала Fox News, где его спросили, потеряло ли афганское правительство самый значительный козырь в переговорах с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за поспешного вывода войск.

«Раньше утверждалось, что каким-то образом, если у вас есть в стране контингент, у вас есть все эти рычаги воздействия, которых не было за последние пять, 10, 15 лет, Крис, когда у нас было 100 тыс. военнослужащих в стране. Так что идея о том, что если у вас внезапно появятся военнослужащие в стране, это дает вам рычаги воздействия, до сих пор это не подтверждалось фактически», — заявил Кирби ведущему Крису Уоллесу.

Далее он сказал, что у США есть «дипломатические рычаги воздействия».

«Мы все еще участвуем в попытках добиться урегулирования в Афганистане путем переговоров. И в нашей приверженности этому ничего не изменилось. И остальному международному сообществу также необходимо оставаться приверженным достижению такого результата, чтобы … чтобы такой прогресс не потерял актуальность», — сказал Кирби.

Накануне член палаты представителей от Республиканской партии Адам Кинзингер, воевавший в Ираке и Афганистане, отметил, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о том, что теперь они контролируют около 85% территории Афганистана. По его словам, подобное развитие событий является «сокрушительным поражением».