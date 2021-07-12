Таллин, 12 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Чем жестче и яснее будут требования правительства к своим гражданам, тем быстрее удастся победить коронавирус. Об этом профессор кафедры клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс заявил в эфире радиостанции Vikkerraadio.

Распространение вируса

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По его мнению, нынешние темпы вакцинации в Эстонии нельзя считать удовлетворительными, поэтому мотивацию людей следует активно повышать, прежде всего за счет создания привилегий для вакцинированных.

«Ясно, что исключительно мягкими мерами справиться нельзя, надо активно повышать мотивацию», — подчеркнул Майметс

Он подчеркнул, что чем больше будет вакцинированных, тем меньше будет ограничений.

Майметс привел в пример Данию, где действуют очень четкие правила: если хотите сходить в музей современного искусства — предъявите справку о вакцинации, негативный тест на коронавирус или справку о том, что человек переболел COVID-19. Хотите выпить кофе в фойе гостиницы — предъявите справки.

Это не означает, что Дания не демократичная страна, считает профессор.