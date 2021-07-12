Минск, , 12:02 — REGNUM Белоруссии нужно учесть экономический аспект и угрозу санкций при рассмотрении возможного открытия прямых авиарейсов в Крым. Об этом белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью, опубликованном 12 июля RT.

По словам Макея, вопрос нужно рассматривать с точки зрения экономической выгоды. Если такие полёты будут выгодны белорусскому обществу и государству, то соответствующее решение, вероятно, будет принято. Вместе с тем нужно подумать и о санкциях.

«Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», — добавил белорусский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее допустили запуск авиасообщения между Белоруссией и Крымом в случае, если от Минска поступит такой запрос. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что вопрос о воздушном сообщении с Крымом прорабатывается.

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