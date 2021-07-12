Оренбург, 12 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области лидер организованной преступной группы не смог оспорить приговор по делу о крупной краже нефти, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как установлено судом, в 2019 году 51-летний оренбуржец разработал план по хищению нефтепродуктов на территории Александровского района и создал преступную группу, набрав 12 человек. Среди них были охранники и операторы нефтедобывающей организации. Они предоставляли оперативную информацию об объеме накопленного сырья и обеспечивали беспрепятственную кражу нефтепродукта.

Нефть вывозили на автоцистерне с поддельными номерами, внешне схожей с автомобилями, обслуживающими нефтеналивную станцию, и сбывали сторонним организациям. Ущерб предприятию оценивается в более чем 4 млн рублей.

В январе 2021 года деятельность преступной группы была пресечена правоохранителями. Лидер группировки заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, и его дело было выделено в отдельное производство.

За тайное особо крупное хищение имущества в составе организованной группы и подделку государственных регистрационных знаков транспортного средства для совершения преступления Александровский районный суд приговорил мужчину к двум года и девяти месяцам лишения свободы. Суд апелляционной инстанции оставил приговор коллег без изменений. Кроме того, с лидера преступной группы взыскано в пользу нефтедобывающей организации материальный ущерб в размере 4 258 669 рублей.