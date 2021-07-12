Белград, 12 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Национальный банк Сербии проинформировал общественность о том, что он не выдавал никакого одобрения для выпуска криптовалюты Lazar и даже не получал такого запроса.

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По сообщениям белградских СМИ, Нацбанк Сербии указывает, что первоначального предложения виртуальных валют и других цифровых активовв Сербии, разрешена только в соответствии с положениями Закона о цифровых активах, и что ни одна форма цифровых активов в настоящее время не соответствует требованиям.

Особое внимание обращается на то, чтобы граждане не инвестировали в цифровые активы, которые не соответствуют законодательным требованиям, и что существует значительный риск потери всех вложенных средств.

Нацбанк также указывает в сообщении, что за рекламу виртуальных валют предусмотрен штраф в размере до 5 000 000 динаров (более 42 000 евро), что противоречит положениям Закона о цифровой собственности.

Как сообщают некоторые СМИ, Владимир Павичевич, брокер и магистр экономики из Ягодины, является эмитентом цифровой валюты «Лазар», которая привязана к динару с обменным курсом 1 DVL = 0,0001 динар.