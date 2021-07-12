Красноярск, 12 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. По состоянию на 12 июля в Красноярском крае прививки от COVID-19 сделали 478 825 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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В том числе вторым компонентом вакцины привито уже 333 818 жителей Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 81 804 носителя коронавируса, выздоровели 71 638 человек, скончались 4087 пациентов с COVID-19.