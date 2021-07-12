Брюссель, , 11:44 — REGNUM На заседание Совета Европейского союза на уровне глав МИД в Брюсселе министры иностранных дел государств ЕС обсудят дальнейшие действия после вывода западных военных из Афганистана. Об этом 12 июля заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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«Мы рассмотрим действия, которые ЕС должен предпринять после завершения вывода западных войск из Афганистана», — сказал он.

Кроме того, добавил верховный комиссар по иностранным делам и политике безопасности ЕС, также на встрече планируется рассмотреть ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливане и Эфиопии. Министры обсудят влияние новых технологий на международную повестку и процесс подготовки новой внешнеполитической концепции Евросоюза «Стратегический компас ЕС», передаёт ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты добились в Афганистане заявленных целей и покидают эту азиатскую страну после «самой длительной войны». По его словам, американские войска будут выведены с территории страны к 31 августа.

По мере вывода войск США и НАТО из Афганистана движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывает один город за другим. По словам одного из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддина Делавара, под контролем группировки находятся 174 из почти 400 уездов Афганистана.